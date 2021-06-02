Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Kademeli Normalleşmede banka çalışma saatleri

Yeni normalleşme sürecinin 1 Haziran itibariyle başlamasının ardından bankaların çalışma saatleri de merak konusu oldu. Banka saatlerinin değişip değişmediğini sorgulayan vatandaşlar, en çok işlem yapılan İş bankası, Yapı Kredi, Kuveyt Türk, ING bank, Halk Bankası, Ziraat Bankası çalışma saatleri hakkında bilgi almak istiyor. İşte kademeli normalleşmede en çok hizmet veren bankaların güncel çalışma saatleri…

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Pandemi döneminde koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında 17 Mayıs itibariyle değişikliğe uğrayan banka çalışma saatleri 1 Haziran’da başlayan ve bir ay devam edecek olan kademeli normalleşme sürecinde de geçerliliğini koruyor. Bu bağlamda daha önce konuyla ilgili çalışma saatlerini bildiren bankalar, haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni kararlar kapsamında hafta içi saat 09:00’da açılacak ve 17:00’de kapanacak. Hafta sonu ise bankalar hizmet veremeyecektir.

BANKALARIN ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Bankalar daha önce de olduğu gibi öğle arasına 12:30’da başlamakta ve 13:30’da öğle arasını sonlandırmaktadır. Banka çalışma saatleri tercih ettiğiniz bankalara göre değişiklik gösterebileceğinden, bulunduğunuz ildeki en yakın şubeyi aramanızı tavsiye ederiz.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İşte en çok tercih edilen bankalar ve çalışma saatleri…

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapıkredi şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

KUVEYT TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kuveyt Türk şubeleri bu süreçte hafta içi 09:00- 12:30 ve 13:30- 17:00, (Cuma 14:00-17:00) saatleri arasında hizmet vermektedir.

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