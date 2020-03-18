Bankalar aracılığıyla çeşitli işlemleri olan vatandaşlar, bankaların alınan tedbirler kapsamında kapanıp kapanmadığını merak ediyor. Konuya dair resmi açıklama olup olmadığını merak eden vatandaşlar, güncel bilgileri takip ediyor. İşte, 'Bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu?' sorularının yanıtı...

Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi.

Genelgeye göre, "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri" geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulacak.

Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00:00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek.

Banka şubeleri için henüz kapanma durumu söz konusu değil. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.