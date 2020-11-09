Bankadan yasa dışı bahis parasını çekerken yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin takibinde bulunan Erkan P. (22)'nin, Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden 47.000 liralık şüpheli işlem yaptığı ve şüphelinin banka görevlileri tarafından bekletildiği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bankaya giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Erkan P.'i gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda sanal bahis oynadığını, hesabına gelen parayı Hasan B. (31) ve Hakan T. (34) isimli kişiler adına çektiğini ve bu işlem karşılığında 500 lira para aldığını söyledi.

BULUŞMA NOKTASI BÖREKÇİYE POLİS BASKINI

Bunun üzerine çalışmalarını genişleten polis ekipleri adı geçen şüphelilerin hesaplarını kullanmak üzere 2 kişiyle buluşacakları bilgisine ulaştı. Geçen Salı günü saat 7.30 sıralarında Kâğıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan buluşma noktasındaki börekçiye baskın düzenledi. Baskında Hasan B. ve Hakan T. ile Harun S. (29) ve Süleyman A. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hasan B. 'nin 2020 yılı içerisinde Adana'da meydana gelen “Dolandırıcılık” suçundan firar olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Erkan P, Hakan T, Harun S. ve Süleyman A. adli kontrol hükümleri uygulanırken, Hasan B. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.