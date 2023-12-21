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Bankadan çıkarken takip edip 2 milyon 500 bin lirayı böyle çaldı! Havalimanında yakalandı

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#Istanbul#Başakşehir#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 10:29

İstanbul Başakşehir’de bankadan para çektikten sonra otomobiliyle giden kişiyi takip eden Kolombiyalı Arnulfo D.R.(57) otomobilde bırakılan içinde 2 milyon 500 bin lira bulunan çantayı çaldı. Şüpheli ülkesine kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başakşehir’de 15 Aralık Cuma günü polise başvuran M.S.K. bankadan çektiği çalıştığı şirkete ait 2 milyon 500 bin lira bulunan çantanın çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada paranın çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. 

CAMI KIRDI ÇANTAYI ALDI

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin park halindeki otomobilin yanına yaklaştığı, kelebek camını kırıp kapıyı açtıktan sonra çantayı aldığı görüldü.

Bankadan çıkarken takip edip 2 milyon 500 bin lirayı böyle çaldı Havalimanında yakalandı

Şüphelinin daha sonra kullandığı sahte plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Olay sırasında şüphelinin suç ortağı olan bir kişinin de gözcülük yaptığı ortaya çıktı. 

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ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada olayı gerçekleştiren Kolombiya uyruklu şüpheli Arnulfo D.R.’nin ülkesine kaçmaya hazırlandığı tespit edildi. İstanbul Havalimanında tedbir alan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden 4 bin 930 Euro ile 3 bin 385 lira ele geçirildi.

Bankadan çıkarken takip edip 2 milyon 500 bin lirayı böyle çaldı Havalimanında yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Arnulfo D.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Istanbul#Başakşehir#Hırsızlık

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