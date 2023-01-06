Bankadan çıkanları takip edip paralarını gasbeden 6 kişi yakalandı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da farklı tarihlerde bankadan çıkan kişileri takip edip, gasp, hırsızlık ve yankesicilik olaylarını gerçekleştiren kişilerle ilgili çalışma başlattı. Mağdur kişilerin ifadelerinden yola çıkan polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 2,5 ay iz süren polis, 200 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi. Gebze ilçesinde bir otomobilden 310 bin lira nakit para çalınan kapkaç olayı ile İstanbul Esenyurt'ta bankadan çıkan bir kişiden 90 bin euro ve Başakşehir'de bir kişiden 4 bin lira gasbedilmesi olaylarının faillerinin E.P., D.P., E.P., Ö.P., B.P. ve M.Ç. olduğu tespit edildi. 5'i akraba olan, 6 kişilik çetenin üyeleri, polis tarafından İstanbul ve Ankara’da yapılan operasyonlarla yakalandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden E.P.'nin 38 suç kaydı, 6 farklı suçtan arandığı, 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Ö.P.’nin 46 suç kaydı olduğu, B.P.’nin 24 suç kaydı, 6 farklı suçtan aranması olduğu, E.P.’nin 47 suç kaydı, 1 suçtan aranması olduğu, D.P.’nin 18 suç kaydı olduğu, M.Y.’nin ise 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Bu kişilerin geçmiş yıllarda toplam değeri 525 bin 500 lira, 80 bin 230 dolar ve 17 bin 670 euro olan birçok gasp, kapkaç, otodan hırsızlık ve 6 otomobil hırsızlığının failleri olduğu da tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 6 şüpheli, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne gönderildi.

BAŞKA OLAYLARDAN ARANAN 3 KİŞİ DE YAKALANDI

polis, dosyayla ilgili incelemeyi sürdürürken şüphelilerin yanı sıra benzer suçlardan aranan firari 3 kişiyi daha yakalandı. Çok sayıda suç kayıtları ve kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASP KAMERADA

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Şüphelilerin gerçekleştirdiği olaylardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bankadan çıkan kişinin yanına yaklaşan yüzlerinde cerrahi maske olan 2 kişiden biri, para dolu çantayı almaya çalışırken, diğerinin ise mağdura şiddet uyguladığı görülüyor.