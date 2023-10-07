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‘Bankadan arıyoruz’ diye dolandırdılar

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#İstanbul#Banka#Adliye
‘Bankadan arıyoruz’ diye dolandırdılar
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 07:00

İstanbul’da bazı vatandaşlar hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini söyleyerek polise başvurdu.

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Şüpheli kişilerin, mağdur kişileri aradıklarında banka hesaplarında şüpheli işlem olduğunu söyleyerek sordukları sorulara aldıkları cevaplarla banka bilgilerini ele geçirdikleri, bu hesaplardaki paraların da başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kişinin 300 bin TL dolandırıldığı anlaşıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler 20 Eylül’de operasyon başlattı. Operasyonda 2’si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, biri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

 

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#İstanbul#Banka#Adliye

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