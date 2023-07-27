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'Bankadan arıyoruz' deyip dolandırdılar: 6 şüpheli gözaltına alındı

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#Telefon Dolandırıcılığı#İstanbul#Esenyurt
Bankadan arıyoruz deyip dolandırdılar: 6 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 10:48

Telefonla aradıkları vatandaşa kendilerini bankacı olarak tanıtan dolandırıcılar Esenyurt’ta bir kişiyi daha tuzağa düşürdü. F.B. isimli kişinin hesabındaki 49 bin lirayı kendi hesaplarına havale ettiren 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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Esenyurt’ta 25 Temmuz 2023 tarihinde polise başvuran F.B., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur F.B., "Beni bankadan aradıklarını söylediler. Hesabımda bir sorun olduğunu, talimatları yerine getirmemi istediler. Onların dediklerini internet bankacılığından yaptım. Hesabımdaki 49 bin lirayı bir başka hesaba havale ettim. Sonra telefonu kapatınca dolandırıldığımı anladım." dedi.

Bankadan arıyoruz deyip dolandırdılar: 6 şüpheli gözaltına alındı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada şüphelilerin havale ettikleri parayı çektikleri banka şubesini tespit etti. Banka güvenlik kamera görüntülerinden parayı çeken şüphelinin kimliği belirlendi. Polis düzenlediği operasyonda olayı gerçekleştiren Naci Ç.(35), Cumali K.(26), Yusuf T.(21), Caner A.(21), Habip Ç.(19), Doğukan T.(23)’yi gözaltına aldı.

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Bankadan arıyoruz deyip dolandırdılar: 6 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Evlerinden bir ruhsatsız silah bulunan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

 

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#Telefon Dolandırıcılığı#İstanbul#Esenyurt

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