Bankadan 2.5 milyon TL çaldılar

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İstanbul Şişli’de iki kişi, önceki gün 14.30 sıralarında, Büyükdere Caddesi kenarına park ettikleri otomobilden inerek özel bir bankanın şubesine girdi. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri bankoların olduğu bölüme geçti. Şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen paketleri aldı. Şüpheli, para paketleriyle, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Daha sonra da ikili kayıplara karıştı.

SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Hırsızlık, yaklaşık 1.5 saat sonra, bir personelin, para paketlerini almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden kaçan hırsızların izini sürdü. Artvin Sarp Sınır Kapısı’ndan çıkış yapacakları sırada, Kolombiyalı J.L.G.S.(43) ve J.A.C.(40) gözaltına alındı. Üzerlerinde 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 TL ve 557 Kolombiya parası ele geçti.