Bankada unutulan çanta paniğe yol açtı

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Manavgat’ta dün saat 11.00 sıralarında bir banka şubesinde unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Bankada işlem yaptırmaya gelen bir müşteri tarafından fark edilen çantanın sahibi bulunamayınca polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tedbiren banka şubesindekiler dışarı çıkarıldı.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri Antalya Caddesi’nde banka şubesinin önünü, Manavgat Belediyesi’ne ait çöp kamyonlarıyla kapattı.

Bomba imha ekiplerinin çağrılması sırasında Azerbaycan uyruklu adı öğrenilemeyen kadın banka şubesine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Polis kimlik kontrolü yaptıktan sonra uyardığı kadına çantasını teslim etti.