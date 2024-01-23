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Bankada sırası gecikince 'Siz görürsünüz' dedi! Asılsız bomba ihbarında bulundu

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#KIRŞEHİR#Bomba#İhbar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 17:28

Kırşehir'de, gittiği banka şubesinde sırası geciken A.G., 'Siz görürsünüz' diyerek tehditler savurduktan sonra asılsız bomba ihbarında bulundu. A.G. olay sonrası gözaltına alındı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde bir bankanın şubesinde meydana geldi. A.G., bankaya gelip işlem için gişeden sıra aldı. Sırası gecikince banka görevlileriyle tartışan A.G., 'Siz görürsünüz' diyerek tehditler savurdu ve sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp adresini verdiği bankada bomba olduğuna dair ihbarında bulundu.

İhbarla olay yerine bomba imha ve polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinde arama yapan ekipler, herhangi bir şüpheli pakete rastlamadı. Bankada bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin telefonundaki arama kayıtlarını inceleyen ekipler, ihbarda bulunanın A.G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen A.G., verdiği ifadede, "Ben bankaya işlemimi halletmek için gittim. Epey bekledikten sonra sıra bir türlü bana gelmedi. Ben de sinirlendim ve bir an aklıma böyle bir fikir geldi. Polis ekiplerini arayarak bomba ihbarında bulundum" dedi.

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Bankada sırası gecikince Siz görürsünüz dedi Asılsız bomba ihbarında bulundu

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#KIRŞEHİR#Bomba#İhbar

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