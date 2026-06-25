×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYA BİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: 'Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü'

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Banka#Güvenlik Kamerası
Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 11:30

Bolu’da, Zeki Yeşildal'ın (65) bir banka veznesinde işlem yaparken üzerine asma tavandaki kedi düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, Yeşildal, “Kalpten gidiyorduk neredeyse. Sonra da kahkahayı bastık” dedi.

Haberin Devamı

Kentte yaşayan Zeki Yeşildal, geçen günlerde banka işlemleri için bir bankaya gitti. Sırası geldikten sonra veznede işlem yapıldığı sırada asma tavandaki havalandırma boşluğundan üzerine kedi düştü. Olay nedeniyle panik yaşanırken, daha sonra kedi uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü

Zeki Yeşildal, “Bankada işimiz vardı. Gişede işlemi yaptırırken, tavandan sesler geldi. Deprem oluyor sandık, sağa sola kaçışanlar oldu. Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü. Tavana havalandırmadan girmiş galiba, tepemize indi. Kalpten gidiyorduk neredeyse. Daha sonra da kahkahayı bastık. Böyle komik bir olay yaşadık” dedi.
Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Banka#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!