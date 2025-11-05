Bankacılığı bıraktı hayatını değiştirdi! Evinde üretiyor! 'Gece rüyalarımda gördüm, yaptım'

Haberin Devamı

Kentte 5 yıl bankacılık sektöründe çalışan 2 çocuk annesi Aydın, Kovid-19 salgını sürecinde çocukluktan bu yana ilgi duyduğu ekmek yapımını mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Bankacılığı bırakan Aydın, 5 yıl önce evinde geleneksel yöntemlerle ekşi maya ile ekmek yapmaya başladı. Yaptığı bu ekmekleri başta sosyal medyadan satışa sunan Aydın, daha sonra mutfak sanatları alanında eğitimler almaya başladı. Türkiye ve dünya mutfağına yönelik ekşi mayalı ekmekler üzerine eğitimler alan Aydın, evinde kurduğu üretim atölyesini de geliştirdi.

Aydın, zamanla hem ekmek sanatları alanında eğitici şef oldu hem de yaptığı ekmekleri sanatla buluşturdu.

Anadolu'nun yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya gibi birçok ülkeye ait ekmek tariflerini uygulayan Aydın'ın ekşi maya ile hazırladığı hamuru sebze, meyve ve otlarla süsleyerek yaptığı besin değeri yüksek ekmekler hem damağa hem de göze hitap ediyor.

Bu ekmeklerle çocukların sebze ve meyveleri severek tüketmelerini de amaçlayan Aydın'ın hünerli ellerinde maydanozlar ağaca, çeri domatesler balona, rengarenk biberler saksı ve elbiseye dönüşüyor.

Mutfak sanatları şefi Aydın, AA muhabirine, ekmeği sadece karın doyuran bir gıda olarak değil sanat ürünü olarak gördüğünü söyledi.

Ekmeğin tarihi bir geçmişi olduğunu, uğrunda savaşlar ve mücadeleler verildiğini ifade eden Aydın, bunun ekmeğe olan tutkusunu arttırdığını belirtti.

Aydın, "Ekmek yaparken hamurun dönüşeceği şey benim için çok heyecan verici. Her ekmeğimde aynı heyecanı yaşıyorum. Hamur benim için sadece ekmeğe dönüşmüyor, sanata dönüştürdüğüm bir tablo oluyor. Bazen bir balkabağı bazen de çocuklarımın yaptığı resim oluyor. Bunları doğanın verdiği malzemelerle yapıyorum. Herhangi bir koruyucu, renklendirici, katkı maddesi kullanmıyorum. Hamur benim tuvalim." dedi.

"Hamur benim tuvalim." diyen Aydın, Türkiye'de bu alanda uzman şeflerden eğitim aldığını söyledi.

Aydın, "Kendimi geliştirmek için kırk fırın ekmek yemem gerekiyordu, yedim. Her gün ekmek yaptım. Gece rüyalarımda gördüm. Artık ekmeğin eğitimlerini vermeye başladım. Halk eğitim merkezleri aracılığıyla ve özel açtığım kurslarda Anadolu'nun tam buğdaylı, ekşi maya ile yapılan sağlıklı ve lezzetli ekmeklerinin yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya gibi birçok ülkenin hem damağa hem de göze hitap eden ekmeklerinin yapımı konusunda eğitimler veriyorum." diye konuştu.Amacının aynı zamanda çocuklara ekşi mayalı, sebzeli ve meyveli ekmekleri sevdirmek olduğunu anlatan Aydın, sosyal medyadan paylaştığı tablo gibi ekmeklerin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Aydın, "Ressamlar nasıl fırçalarını, boyalarını, tuvallerini kullanıyorlarsa ben de doğanın sunduğu sağlıklı malzemeleri kullanıyorum. Sebzeler, meyveler, baharatlar, yeşillikler, tohumlar benim tablomda kullandığım malzemelerim diyebilirim." ifadelerini kullandı.