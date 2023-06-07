Bankacıdan rallici vurgunu! Milyonları buhar oldu... Aldıkları cevapla şoke oldular

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Borsada kâr vaadiyle özel fon kurularak yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Futbol dünyasından isimlerin özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan tarafından 80 milyon dolar dolandırılmasının ardından benzer bir vurgun daha yaşandı.

Bu kez vurgunun hedefi ralli dünyası oldu. Yıllarca özel bankalarda çalışan ve 2015'te emekli olan Müjgan D., eşi Cevdet D. ve yatırım şirketinde çalışan oğlu Emre D.'yle birlikte borsada kâr vaadiyle özel bir fon oluşturdu. Ralli sporuyla ilgilenen 100'e yakın kişi, borsada aylık yüzde 8-10 kâr vaadiyle bu fona para aktardı. İddiaya göre, parayı Müjgan D.'nin isteği üzerine "kooperatif ödemesi", "çocukların okul ödemesi" gibi açıklamalarla yatırdılar.

'PARANIZ BORSADA BATTI'

Müjgan D. bazı müşterilerine ara ara ödemeler yaparken, bazı müşterilerine ise hiç ödeme yapmadı. Buna rağmen Mügan D., Nisan ayından itibaren kâr oranını yüzde 25'e çıkarmayı vaat edince, müşteriler şüphelendi. Paralarını geri almak isteyince olumsuz cevap alan müşteriler, cep telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını kapatan Müjgan D.'ye ulaşamadı. Burak Sohtorik, "Bildiğim rakam şu an 500 milyon. Bunun daha yüklü olma ihtimali var." ifadelerini kullandı.

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Müjgan D.'nin eşi Cevdet D. tarafından "Paralarınız borsada battı", "Eşime pıhtı attı", "İntihar etti" cevabı verilen müşteriler dolandırıldığını fark etti. Müjgan D.'nin ise bazı mağdurlara, "Siz beni dolandırdınız. Kazanırken iyi şimdi mi kötü oldu. Ben aldığımdan fazla verdim" dediği öğrenildi. Mağdurlar, Müjgan D. ile eşi ve oğlundan şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı. Müjgan D.'nin 100'den fazla kişiyi 40 milyon dolar (yaklaşık 800 milyon lira) dolandırdığı iddia edildi. Eski bankacı Müjgan D. hakkında soşturma başlatıldı.