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Bankacıdan 1.5 milyonluk akılalmaz vurgun: Yaşlı müşterileri hedef almış

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#Banka#Bankacı#Dolandırıcılık
Bankacıdan 1.5 milyonluk akılalmaz vurgun: Yaşlı müşterileri hedef almış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 14:39

Eskişehir’de yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine 1 buçuk milyon TL geçirdiği belirlenen şüphelinin adliyeye sevki gerçekleştirildi.

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Edinilen bilgilere göre; polis ekipleri, bir vatandaşın hesap hareketlerinden şüphelenerek ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, bir bankada çalışan O.U. isimli şüphelinin yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi.

Bankacıdan 1.5 milyonluk akılalmaz vurgun: Yaşlı müşterileri hedef almış

Toplam 20 müşterisini yaklaşık 1 buçuk milyon TL zarara uğrattığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Bankacıdan 1.5 milyonluk akılalmaz vurgun: Yaşlı müşterileri hedef almış

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Öte yandan şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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#Banka#Bankacı#Dolandırıcılık

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