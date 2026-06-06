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Banka yöneticilerinin isimlerini kullanıp 'yatırım dolandırıcılığı' yapan şebekeye operasyon: 79 tutuklama

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#Banka#Polis#LPG
Banka yöneticilerinin isimlerini kullanıp yatırım dolandırıcılığı yapan şebekeye operasyon: 79 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 00:00

İstanbul merkezli 27 ilde, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarını izinsiz kullanarak 'sahte yatırım grupları' oluşturan şüphelilere yönelik 2 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 89 kişiden 79'u tutuklandı. Soruşturma kapsamında değeri 4 milyar 606 milyon TL’yi bulan şirket ve mal varlıklarına el konuldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, banka kurumsal kimliğini kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ile fotoğrafların izinsiz kullanıldığı, kurulan paravan şirketler aracılığıyla vatandaşların sözde yatırım vaadiyle dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından 2 Haziran'da İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yapılan işlemlerde toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine el konuldu.

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#Banka#Polis#LPG

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