‘Banka ve kuyumcu soygununa karıştınız' diyerek 2 milyon TL dolandırdı

#BURSA#Osmangazi#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 09:27

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde telefonla aradığı çifti, ‘Banka ve kuyumcu soygununa karıştıkları’ yalanıyla korkutarak yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandıran şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 14 Nisan’da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. E.T. (80) ile eşi N.T.’yi (59) telefonla arayan kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, ‘Banka ve kuyumcu soygununa karıştıkları’ yalanıyla korkuttu. Bir şüpheli, E.T.’yi yönlendirip adliyeye gitmesini sağladı. Evde yalnız kalan N.T.’nin yanına giden şüpheli, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 adet Adana burma bilezik, 1 beşibiryerde, 2 Ajda bilezik, 4 yüzük, 10 gram altın ve altın kaplama kol saatini alıp, ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayın çiftin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.B. (40) olduğunu belirledi. H.B., Gemlik ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözden KaçmasınTrump, İranın talebini ilk kez açıkladı: İrandan ablukaya misilleme Tahrandan yanıt gecikmediTrump, İran'ın talebini ilk kez açıkladı: İran'dan ablukaya misilleme! Tahran'dan yanıt gecikmediHaberi görüntüle
