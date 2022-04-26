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Banka sırası beklerken dolandırıcıların tuzağına düştü

#Dolandırıcı#Banka#İstanbul

İstanbul'da banka sırası beklerken tanıştığı H.Z. isimli şüphelinin tavsiyesiyle kripto para satın alan A.A., adına hesap açıp, işlemleri yapan dolandırıcılar tarafından soyuldu. Şüpheliler A.A.'nın hesaplarına uzaktan erişerek, 7.5 milyon TL değerindeki kripto parayı çaldı. Hesabının boş olduğunu fark eden A.A., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Siber polisin operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. 

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İstanbul'da yaşayan A.A., maaş aldığı bankada işlem sırasında tanıştığı şüpheli H.Z. tarafından, kripto paraya yatırım yapmaya ikna edildi. A.A. sözde yurt dışında bir şirkette çalışan Mert isimli diğer şüpheliye yönlendirildi. A.A. adına kripto para hesabı açılıp, bu hesaba uzaktan erişim sağlamak için de cep telefonuna da yazılım yüklendi. A.A.'nın kripto para hesabından 7.5 milyon TL değerinde 12,77 adet kripto para satın alındı. Şüpheliler bir süre sonra kripto para hesabını uzaktan erişimle boşalttı. Kripto paraların farklı hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. Durumu fark eden A.A., savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Banka sırası beklerken dolandırıcıların tuzağına düştü

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5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kripto para hırsızlığı yaptığı belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Banka sırası beklerken dolandırıcıların tuzağına düştü

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#Dolandırıcı#Banka#İstanbul

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