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Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 16:17,Son Güncelleme:/

Banka önünde sosyal mesafeye 'metreli' ayarlama

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Banka önünde sosyal mesafeye 'metreli' ayarlama
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EDİRNE'de, bir banka çalışanları, dışarıda kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması üzerine metre ile ölçüm yaptıktan sonra, kırmızı şerit çekerek, vatandaşların durması gereken noktayı belirledi.

Edirne'de, banka şubesine işlem yaptırmak için gelenler, zaman zaman kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar sırayla içeri alınırken, görevliler sosyal mesafenin ihlal edildiğini görünce uyarılarda bulundu. Vatandaşların uyarıya uymaması üzerine görevliler, ellerine aldıkları metre ile kaldırıma birer metre arayla kırmızı bant yapıştırıp, vatandaşın bu çizgilerde durmasını istedi. Banka çalışanları, mesafeyi korumayanların içeri alınmayacağı konusunda uyardı.

Banka görevlilerin aldığı uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Ahmet Yavuz, "Bu uygulamadan çok memnunuz. Sırada beklerken bazen çok yakın duruluyor ve bu nedenle virüsün bulaşması söz konusu" dedi.

Bu sırada polis ekipleri de, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati önem taşımaktadır" anonsları yaptı.

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