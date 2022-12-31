Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Banka işlemine yeni kimlik şartı

Güncelleme Tarihi:

#Kimlik Kartı#BDDK#Süleyman Soylu
Banka işlemine yeni kimlik şartı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 07:00

Yeni kimlik kartı olmadan bankalarda işlem yapılmamasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Çalışmayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yaptıklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri verdi: “Bankalarda bundan sonra yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılmaması hususunda bir çalışmayı devam ettiriyoruz ve 2023’te bu protokolü imzaladıktan sonra yeni kimlik kartları ile ilgili anlaşmayı gerçekleştirmiş olacağız. Bundan sonra bankalarda yeni kimlik dışında işlem yapılmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani tüm Türkiye'nin yeni kimlik kartına geçmesi gerek.

11 MİLYON PASAPORT

Türkiye yerli ve milli pasaportunu darphanede bastı ve bu yıl yaklaşık 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk. Şu ana kadar da 652 bin pasaportu verdik. Yani ortalama günde 7-8 bin arasında talebi vardı normalde. Biz ilk kapasite 10 bin ile başladık; bu yıl kapasiteyi arttırdık, 11 milyon pasaport basma kabiliyetimiz olacak."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kimlik Kartı#BDDK#Süleyman Soylu

BAKMADAN GEÇME!

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele
Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana

BAKMADAN GEÇME!

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele
Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana