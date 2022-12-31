Banka işlemine yeni kimlik şartı

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Çalışmayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yaptıklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri verdi: “Bankalarda bundan sonra yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılmaması hususunda bir çalışmayı devam ettiriyoruz ve 2023’te bu protokolü imzaladıktan sonra yeni kimlik kartları ile ilgili anlaşmayı gerçekleştirmiş olacağız. Bundan sonra bankalarda yeni kimlik dışında işlem yapılmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani tüm Türkiye'nin yeni kimlik kartına geçmesi gerek.

11 MİLYON PASAPORT

Türkiye yerli ve milli pasaportunu darphanede bastı ve bu yıl yaklaşık 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk. Şu ana kadar da 652 bin pasaportu verdik. Yani ortalama günde 7-8 bin arasında talebi vardı normalde. Biz ilk kapasite 10 bin ile başladık; bu yıl kapasiteyi arttırdık, 11 milyon pasaport basma kabiliyetimiz olacak."