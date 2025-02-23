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Banka hesaplarından milyonluk vurgun

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#Banka Hesabı#Dolandırıcılık#Gözaltı
Banka hesaplarından milyonluk vurgun
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

İstanbul’da özel bir bankanın 33 müşterisinin hesabına gece saatlerinde yetkisiz erişim sağlanarak toplam 5 milyon 416 bin TL çalındı. Şüpheliler, parayı nakit çekip, kripto borsalarına ve 14 farklı hesaba aktardı. 27 şüpheli gözaltına alınırken, 24’ü tutuklandı.

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İstanbul’da özel bir bankanın müşterisi, 33 kişinin hesabına internet bankacılığı uygulaması üzerinden 23 Kasım 2023 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gece saatlerinde yetkisiz erişim sağladı. Hesaplara giren şüpheliler, her bir hesapta bulunan parayı boşaltarak vurgun yaptı. İhbarlar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı incelemeler sonucunda şüphelilerin toplamda 5 milyon 416 bin 215 TL 30 kuruşu, 35 kişinin banka hesabına aktardıklarını tespit etti. Yapılan detaylı çalışmalar sırasında, çetenin bu paraları banka şubelerinden ve ATM’lerden nakit olarak çektikleri, ardından kripto borsası hesaplarına ve 14 şüphelinin banka hesaplarına transfer ettikleri ortaya çıktı.

Banka hesaplarından milyonluk vurgun

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17 İLDE BASKIN YAPILDI

Finansal analizler, banka kamera kayıtlarının izlenmesi ve HTS ile baz-sinyal tespiti gibi çalışmalarla yürütülen operasyonlar sonucunda, İstanbul merkezli toplam 17 ilde eşzamanlı baskınlar yapıldı. Bu operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, 10 şüphelinin ise daha önce cezaevinde olduğu belirlendi.

Banka hesaplarından milyonluk vurgun

Yapılan aramalarda, dijital materyaller ve suçla ilgili belgeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24’ünün tutuklanmasına karar verildi.

 

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#Banka Hesabı#Dolandırıcılık#Gözaltı

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