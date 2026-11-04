Banka hesabını kullandıkları kişiyi darbettiler: 4 saldırgan tutuklandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kapaklı'da yaşayan R.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, IBAN bilgilerini kiraladığı K.O., E.E. ve tanımadığı bir kişi tarafından Çerkezköy ilçesinin Tepe bölgesinden kırmızı bir araçla alınarak, Kazak Gölü'ne götürüldüğünü, burada kendisinden para istendiğini ve darbedildiğini belirterek, şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, K.O, Y.E, E.E. ve A.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.