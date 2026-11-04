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Banka hesabını kullandıkları kişiyi darbettiler: 4 saldırgan tutuklandı

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#Tekirdağ#IBAN#Banka Hesabı
Banka hesabını kullandıkları kişiyi darbettiler: 4 saldırgan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 12:55

Tekirdağ Kapaklı'da IBAN bilgilerini kiraladığı kişiler tarafından araca bindirilerek göl kıyısına götürülen ve darbedilen kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kapaklı'da yaşayan R.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, IBAN bilgilerini kiraladığı K.O., E.E. ve tanımadığı bir kişi tarafından Çerkezköy ilçesinin Tepe bölgesinden kırmızı bir araçla alınarak, Kazak Gölü'ne götürüldüğünü, burada kendisinden para istendiğini ve darbedildiğini belirterek, şikayette bulundu.

Banka hesabını kullandıkları kişiyi darbettiler: 4 saldırgan tutuklandı

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, K.O, Y.E, E.E. ve A.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

Gözden KaçmasınBanka hesabını kullandıkları kişiyi darbettiler: 4 saldırgan tutuklandıBanka hesabını kullandıkları kişiyi darbettiler: 4 saldırgan tutuklandıHaberi görüntüle

Banka hesabını kullandıkları kişiyi darbettiler: 4 saldırgan tutuklandı

 

 

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#Tekirdağ#IBAN#Banka Hesabı

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