Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

#Tekirdağ#Kapaklı#Banka Hesabı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 15:36

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, E.K., banka hesabını para karşılığı kiraladığı 2 kişiye ulaşamayıp hesaplardaki parayı da alamayınca, en yakın arkadaşları E.S.'yi kaçırıp, kiraladığı kişilere darbettirdi. Polisin, olayla ilgili olarak gözaltına aldığı 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kapaklı ilçesinde yaşayan B.K. ile A.K., banka hesaplarını yasa dışı olarak para karşılığında E.K.’ye kiraya verdi. Bir süre sonra hesaplarda çok para hareketi olması üzerine B.K. ile A.K., hesaplarını dondurdu. E.K., dondurulan hesaplardaki 120 bin lirayı almak için B.K. ve A.K.'yi aradı ancak ulaşamadı.

4 KİŞİ 4 SAAT DARBETTİ

Hesap sahipleri B.K. ile A.K.'yi bulamayan E.K., bunun üzerine parasını almak için, onların 18 yaşından küçük yakın arkadaşı E.S.'yi kaçırıp, otomobille Kızılpınar Mahallesi'ndeki ormana götürdü. E.K., E.S.'yi, para karşılığı korkutmaları için tuttuğu Ü.I., E.D., D.K. ve Y.D.'nin yanına bıraktı. E.S., ormanda 4 kişi tarafından 4 saat boyunca tutulup darbedildikten sonra Kapaklı'ya götürülüp bırakıldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

B.K. ile A.K. ise durumu öğrenince dün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, E.S.'nin, telefonunun gasbedilip kaçırıldığı ihbarında bulundu. Polis ekipleri, çalışmalarında, olaya karıştığı saptanan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler E.A., Y.K., B.G., B.T., Ü.İ., E.D., D.K. ve Y.D., Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi.

