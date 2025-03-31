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'Banka görevlisiyim' yalanıyla 6 milyonluk vurgun

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#Dolandırıcılık#Banka#İstanbul
Banka görevlisiyim yalanıyla 6 milyonluk vurgun
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 10:31

Beylikdüzü'nde iddiaya göre 63 yaşındaki B.A.'yı arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak kandıran ve hesaplarındaki 6 milyon lirayı başka hesaplara aktararak çalan 1'i kadın 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beylikdüzü'nde yaşayan B.A., 15 Mart Cumartesi günü kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan bir kişinin hesaplarındaki yaklaşık 6 milyon lirayı çaldığı şikayetiyle polise başvurdu. Polis tarafından yapılan soruşturmada, telefonla arayan kişinin, 63 yaşındaki B.A.'yı hesaplarının başkası tarafından ele geçirildiğini ve gerekli düzeltme yapılana kadar parayı başka bir hesapta tutması gerektiğini söyleyerek kandırdığı belirlendi. Mağdur B.A.'nın sözde banka görevlisinin talimatlarıyla parasını kendisini verilen IBAN numaralarına havale ettiği öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri verilen IBAN numaralarının izini sürerek 1'i kadın 7 şüphelinin kimliğine ulaştı. Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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#Dolandırıcılık#Banka#İstanbul

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