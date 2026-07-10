×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Banka görevlisi yalanıyla 248 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar: 6 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli Dolandırıcılık#Banka Görevlisi Yalanı#8 Milyon TL Dolandırma
Banka görevlisi yalanıyla 248 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar: 6 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 23:46

 Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini banka ve çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtarak 248 kişiyi 8 milyon TL dolandırdığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Haberin Devamı

 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, mali suçların önlenmesi ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi ve çağrı merkezi çalışanı olarak tanıtarak ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 7 Temmuz'da Kocaeli, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Temmuz'da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli Dolandırıcılık#Banka Görevlisi Yalanı#8 Milyon TL Dolandırma

BAKMADAN GEÇME!