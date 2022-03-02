Banka değil bank dedim

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Çiftlik Bank ana davasında tutuklu bulunan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, ‘bank’ ismini yetkili makamlardan izin almadan kullandığı gerekçesiyle ‘Bankacılık Kanunu’na aykırılık’ suçundan 3 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. İstanbul Anadolu 57. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Mehmet Aydın, şunları söyledi:

‘DAHA ÖNCE SORUN ÇIKMAMIŞTI’

“BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) asıl dava açması gerekenler, bizim Çiftlik Bank tabelasını kabul edenlerdir. Ben bu firmayı ilk kurduğumda cebimde 10 bin lira sermayem vardı. Ben, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurdum ve ‘Bu ismi almak istiyorum’ dedim. Onlar da bir sakınca görmedi ve Çiftlik Bank markasını adıma tescil etti. Ben bu marka adını 18 ay boyunca kullandım. 18 ay boyunca reklamını da ulusal kanallarda ve web sitelerinde yaptım. Tesislerimde de bu ismi tabelalarda kullandım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Bana bu süreç boyunca hiçbir uyarı yapılmadı. Hakkımda davalar açılınca bu dava da açıldı. Bankacılık Kanunu’nda banka ibaresinin kullanımı yasaklanmıştır. Ben bank ismini kullandım. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘bank’ kelimesinin karşılığı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben bu oturağı da kast etmiş olabilirim, başka bir şeyi de kast etmiş olabilirim. Ancak ben ‘banka’ ibaresini kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum.”

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REKLAMLAR TESPİT EDİLECEK

Mahkeme hâkimi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak, Çiftlik Bank adı altında yayınlanan televizyon ve Youtube kanallarındaki reklamların tespitinin yapılmasına ve tespitlere ilişkin detaylı rapor gönderilmesine karar verdi. Türk Patent Enstitüsü’ne de müzekkere yazılarak sanık Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank adına dair herhangi bir marka-patent başvurusu yapılıp yapılmadığının bildirilmesine de karar veren mahkeme hâkimi duruşmayı erteledi.

‘BANKA ALGISI OLUŞTURULDU’

Duruşmada konuşan BDDK avukatı, “Burada ‘Bank’ adının kullanılmasıyla suç oluşmuştur. Bank ismiyle banka algısı oluşturulmuştur, banka izlenimi yaratmaya çalışmıştır. Sanık beyanında, banka adını değil, bank adını kullandığını söylemektedir. Ancak dosyadaki raporda da görüleceği ve emsal yargı kararları görüleceği üzere yabancı dildeki banka anlamına gelen ‘bank’ kelimesinin kullanılması da BDDK düzenlemesinde suçu oluşturduğunu gösteriyor” dedi.