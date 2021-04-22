Banka çalışma saatleri 2021! Bankalar saat kaça kadar açık ve saat kaçta kapanıyor?

EFT, havale gibi işlemleri için bankaları ziyaret edecek olan vatandaşlar, bankaların çalışma saatleri durumuna yönelik internet üzerinden araştırma yapıyor. Bayramlarda ve resmi tatillerde çalışmayan bankaların pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çalışma saatleri de değişkenlik gösteriyor. Peki, bankalar saat kaça kadar açık? İşte, bankaları çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler

BANKALARIN AÇILIŞ- KAPANIŞ SAATLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normal düzenden farklı işletişe sahip olan bankalar genel olarak, 09.30 ve 10.00 gibi mesai başlangıçlarına sahip oldu. Bu çerçevede bankaların kapanış saati de yarım saat öne çekilerek 16.30 olarak belirlendi.

Bankaların 16:30’da kapanması o saatte işlemlerine son vereceği anlamına gelmez. Bu konu da çoğu müşterinin merak ettikleri arasındadır. Bankalar kapanış saatlerinde yeni müşteri alımını durdurur ancak içeride bulunan müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Bankaların ATM’leri ise 24 saat hizmet vermektedir.

İşte, bankaların yeni çalışma saatleri hakkında güncel ve detaylı bilgiler:

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

Diğer bankaların açılış ve kapanış saatleri ise şu şekilde;

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

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