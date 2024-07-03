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37 milyon liralık vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı

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#Konya#Ereğli#TL
37 milyon liralık vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 22:24

Konya'da çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 137 bin TL geçirdiği suçlamasıyla nişanlısı Settar Arslan ile birlikte tutuklanan Perihan Yazar’ın ifadesi ortaya çıktı. Paraları kendisinin ve nişanlısının hesabına geçirdiğini söyleyen Yazar, “Aktardığım paralardan 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim” dedi.

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Ereğli ilçesinde özel bir bankanın müfettişlerinin yaptığı denetimde şubede çalışan Perihan Yazar’ın, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi. Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Yazar’ın kendi ve nişanlısı Settar Arslan’ın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun ardından nişanlı çift, dün gözaltına alındı.

“HESABA PARA AKTARMA İŞİNE MART AYINDA BAŞLADIM"

Perihan Yazar’ın, ilk ifadesinde borçları nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, “Hesaba para aktarma işine mart ayında başladım. Paraları önce 25 müşterinin hesabına aktardım. Sonra onlara yanlışlık olduğunu belirtip, kendi ve nişanlımın hesabına geçmesini sağladım. Aktardığım paralardan 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim. 1,5 milyon TL ile de borçlarımı ödedim. 11 milyon 200 bin TL’yi de nişanlım Settar’ın hesabına aktardım” dedi.

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#Konya#Ereğli#TL

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