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Bank Asya hissedarına ‘FETÖ’ gözaltısı

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#FETÖ#Erdal Babadağ#Bank Asya
Bank Asya hissedarına ‘FETÖ’ gözaltısı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 07:00

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ’nün mali yapılanmasıyla bağlantılı Bank Asya A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mali yapılanmalarından biri olan Bank Asya grubu hissedarlarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Bank Asya A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ ve 11 şüphelinin yer aldığı grup, teknik takiple tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

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#FETÖ#Erdal Babadağ#Bank Asya

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