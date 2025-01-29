Bank Asya hissedarına ‘FETÖ’ gözaltısı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mali yapılanmalarından biri olan Bank Asya grubu hissedarlarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Bank Asya A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ ve 11 şüphelinin yer aldığı grup, teknik takiple tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.