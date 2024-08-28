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Bangladeş'te sel felaketi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardım eli uzatıyoruz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bangladeş#Sel
Bangladeşte sel felaketi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardım eli uzatıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 13:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Bangladeş'e yardım elinin uzatıldığını açıkladı. Erdoğan mesajında "Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı...

Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş’e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz.

5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD’ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.

Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık.

Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz.

Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bangladeş#Sel

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