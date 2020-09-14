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İdris Emen / İstanbul
Haber Giriş: 14.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bangladeş’te Kızılay maskesi

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Bangladeş’te Kızılay maskesi
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MYNMAR 2017 yılında gerçekleşen katliamdan kaçan yüz binlerce Rohingyalı mülteci komşu ülke olan Bangladeş’e sığınmış, mülteciler Cox’s Bazar’da bulunan kamplara yerleştirilmişti. Yaklaşık 850 bin mültecinin bulunduğu kamplarda mültecilere gıda, sağlık ve barınma gibi çeşitli konularda destek veren Türk Kızılay’ı bu kez koronavirüse yönelik bir projeyi uygulamaya soktu. Yaklaşık 650 mülteci ailenin kaldığı “Kızılay Köyü’nde” mayıs ayında küçük bir dikiş atölyesi kuruldu.

Türk Kızılay’ı Bangladeş Delegasyon Başkanlığı’nca açılan atölyeye katılan 14 Rohingyalı gönüllüye önce dikiş eğitimi verildi. Daha sonra maske üretimi için kumaş temin edildi. İki vardiya şeklinde çalışan gönüllüler aradan geçen süre zarfında 15 bin adet maske üretti. Maskeler yerel dilde hazırlanan kullanım broşürleriyle birlikte kampta bulunan mültecilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

VİRÜSE KARŞI BİLGİLENDİRME

Proje kapsamında maske üreten gönüllülere ekonomik destek de verildiğini söyleyen Türk Kızılay’ı Bangladeş Delegasyon Başkanı Bora Tümer, “Mültecilere koronavirüsten korunma yöntemleri hakkında bilgi verip hijyen malzemeleri dağıtıyoruz. Mülteci kampındaki Kızılay Köyü’nde Kızılay’ın üç sağlık merkezi bulunuyor. Buraya başvuran koronavirüs semptomlarına sahip hastalar koronavirüs tedavisi yapılan hastanelere yönlendiriliyor” dedi.

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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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