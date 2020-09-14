Bangladeş’te Kızılay maskesi

Türk Kızılay’ı Bangladeş Delegasyon Başkanlığı’nca açılan atölyeye katılan 14 Rohingyalı gönüllüye önce dikiş eğitimi verildi. Daha sonra maske üretimi için kumaş temin edildi. İki vardiya şeklinde çalışan gönüllüler aradan geçen süre zarfında 15 bin adet maske üretti. Maskeler yerel dilde hazırlanan kullanım broşürleriyle birlikte kampta bulunan mültecilere ücretsiz olarak dağıtıldı.



VİRÜSE KARŞI BİLGİLENDİRME



Proje kapsamında maske üreten gönüllülere ekonomik destek de verildiğini söyleyen Türk Kızılay’ı Bangladeş Delegasyon Başkanı Bora Tümer, “Mültecilere koronavirüsten korunma yöntemleri hakkında bilgi verip hijyen malzemeleri dağıtıyoruz. Mülteci kampındaki Kızılay Köyü’nde Kızılay’ın üç sağlık merkezi bulunuyor. Buraya başvuran koronavirüs semptomlarına sahip hastalar koronavirüs tedavisi yapılan hastanelere yönlendiriliyor” dedi.