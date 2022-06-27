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Bangladeşli Begüm'ün kızı için feryadı

#GAZİANTEP#Polis#Otel
Bangladeşli Begümün kızı için feryadı

Gaziantep'e ailesiyle birlikte tatil için gelen Bangledeşli Syeda Gulshane Begüm, eşinin 3 yaşındaki kızını kaçırdığını belirterek, şikayetçi oldu. Begüm, "Neden böyle yaptı, anlam veremedim. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.

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Olay, 10 gün önce Karagöz Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Syeda Gulshana Begüm (30), eşi Parvez Shah Husam ve kızı Ruqaiyyah Shah Hussain (3), 20 gün önce tatil için İngiltere'den Türkiye'ye geldi. İlk olarak Antalya'ya giden aile, daha sonra 16 Haziran'da Gaziantep'e geldi. Burada 2 gün kalan aile, 18 Haziran günü otelden ayrılmak istedi. İddiaya göre, Parvez Shah Husam, resepsiyonda bulunduğu sırada eşini unuttuğu bir eşyasını almak için odaya gönderdi. Resepsiyonda çıkış işlemlerini yapan Parvez Shah Husam ise kızını da yanına alarak otelden ayrıldı.

Bangladeşli Begümün kızı için feryadı

TAKSİ İLE OTELDEN AYRILDILAR

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Daha sonra resepsiyonda eşi ve kızını göremeyen Syeda Gulshana Begüm, telefonla ulaşamayınca otelin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde eşinin kızını da alarak otelden taksi ile ayrıldığını gören Syeda Gulshana Begüm, polise başvurdu. Kızının eşi tarafından kaçırıldığını öne süren Syeda Gulshana Begüm'ün şikayetiyle çalışma başlattı.

Bangladeşli Begümün kızı için feryadı

'KIZIM İÇİN ENDİŞELENİYORUM'

Günlerdir kentte eşi ve kızından gelecek haberi bekleyen Syeda Gulshana Begüm, "7 Haziran'da İngiltere'den tatil için Türkiye'ye geldik. 16 Haziran'da da Gaziantep'teki otele yerleştik. Ayın 18'inde buradaki otelden çıkış yapacakken eşim beni odaya gönderdi. Ben de tekrar odaya çıktım. Sonrasında da eşim beni beklemeden kızımı da kaçırarak gitti. Eşim benden izinsiz kızımı alarak kaçtı" diye konuştu.

Bangladeşli Begümün kızı için feryadı

Syeda Gulshana Begüm, kızının eşi tarafından nereye kaçırıldığını bilmediğini ve bir an önce çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, "Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım için endişeleniyorum. Eşimle de aramızda herhangi bir sorun yoktu. Neden böyle yaptı, anlam veremedim. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.

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#GAZİANTEP#Polis#Otel

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