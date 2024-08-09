Bangladeş’in başında Nobelli bankacı

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Fransa’dan gelen Yunus, “Bugün bizim için bir gurur günüdür. Bangladeş için yeni bir zafer günü doğuran devrim ileriye taşınmalı ve güçlendirilmeli” diye konuştu. Kanun ve düzenin yeniden tesis edilmesinin öncelikleri olduğunu dile getiren Yunus, Bangladeş’in hızlı gelişimi için söz verdi.

Yunus, Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık projesinde de yer alıyor.

MİKRO KREDİ ÖNCÜSÜ

84 yaşındaki ekonomist Yunus, Grameen Bankası’nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan bir mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Uluslararası alanda ‘yoksulların bankacısı’ olarak tanınıyordu.