×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bangladeş’in başında Nobelli bankacı

Güncelleme Tarihi:

#Bangladeş#Nobel#Muhammed Yunus
Bangladeş’in başında Nobelli bankacı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 07:00

Bangladeş’te hafta başında hükümet karşıtı gösteriler sebebiyle Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in görevinden ayrılarak Hindistan’a kaçmasının ardından geçiş hükümetinin başına atanan Muhammed Yunus, başkent Dakka’daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı’nda karşılandı.

Haberin Devamı

Fransa’dan gelen Yunus, “Bugün bizim için bir gurur günüdür. Bangladeş için yeni bir zafer günü doğuran devrim ileriye taşınmalı ve güçlendirilmeli” diye konuştu. Kanun ve düzenin yeniden tesis edilmesinin öncelikleri olduğunu dile getiren Yunus, Bangladeş’in hızlı gelişimi için söz verdi.

Bangladeş’in başında Nobelli bankacı
Yunus, Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık projesinde de yer alıyor.

MİKRO KREDİ ÖNCÜSÜ

84 yaşındaki ekonomist Yunus, Grameen Bankası’nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan bir mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Uluslararası alanda ‘yoksulların bankacısı’ olarak tanınıyordu.

Gözden KaçmasınYakın arkadaşı anlattıYakın arkadaşı anlattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bangladeş#Nobel#Muhammed Yunus

BAKMADAN GEÇME!