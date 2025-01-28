×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bandırma’da yangında bir can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Bandırma#Can Kaybı#Cengiz Arı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:44

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen Cengiz Arı hayatını kaybederken, yüksekten düşen bir itfaiye eri yaralandı.

Haberin Devamı

17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta bulunan bir apartmanda dün gece yangın çıktı. Apartmanın 4. katında başlayan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 2 araç ve 6 personelle müdahale etti.

Yangında, aynı apartmanda ikamet eden ve dumandan etkilendiği belirlenen 58 yaşındaki Cengiz Arı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Arı, hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yangına müdahale sırasında 3. kattan düşerek yaralanan itfaiye eri Hüsnü Bozdağ ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bandırma#Can Kaybı#Cengiz Arı

BAKMADAN GEÇME!