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Bandırma’da otobüs ile kamyon çarpıştı

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#Balıkesir#Bandırma#Bursa
Bandırma’da otobüs ile kamyon çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 05:42

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma-Bursa Karayolu üzerindeki otogar ışıklarında meydana gelen kazada otobüs ile kamyon çarpıştı. Kazada, çok sayıda yolcu yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, 10 APF 422 plakalı otobüs, Bandırma otogarı yakınındaki trafik ışıklarında kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı sırada, 42 SA 7309 plakalı kamyon duramayarak otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, boş arazide durabildi.

Bandırma’da otobüs ile kamyon çarpıştı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan birçok yolcu ayakta tedavi edilirken, 4 yolcu ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bandırma’da otobüs ile kamyon çarpıştı

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#Balıkesir#Bandırma#Bursa

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