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Bandırma’da motosikletin çarptığı Vidan Balcı yaşamını yitirdi

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#Bandırma#Kaza#Trafik
Bandırma’da motosikletin çarptığı Vidan Balcı yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 09:45

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Vidan Balcı (62) motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, Bandırma ilçesi İnönü caddesinde seyir halinde olan 10 NT 686 plakalı motosiklet sürücü Y.T karşıdan karşıya geçmeye çalışan Vildan Balcı (62) ‘ya çarptı. Ağır yaralanan kadın ve motosiklette bulunan 2 kişi 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Vildan Balcı (62) yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsü Y.T gözaltına alındı.

Bandırma’da motosikletin çarptığı Vidan Balcı yaşamını yitirdi

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#Bandırma#Kaza#Trafik

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