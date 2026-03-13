×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bandırma'da kayıp olarak aranan emekli öğretmen sahilde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Bandırma#Kayıp
Bandırmada kayıp olarak aranan emekli öğretmen sahilde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 09:48

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 7 Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal (66), sahilde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Bandırma’da yaşayan ve yaklaşık 6 gündür kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Ahmet Baysal’dan acı haber geldi.

Baysal, akşam saatlerinde Sahil Yenice Köyü yakınlarında deniz kıyısında hareketsiz halde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Ahmet Baysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baysal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Bandırma#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!