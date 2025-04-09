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Bandırma’da kaldırım tehlikesi: Her hafta biri düşüyor

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#Balıkesir#Bandırma#Kaldırım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 09:40

Balıkesir'de Bandırma’nın Günaydın Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kaldırıma yerleştirilen dekoratif bordür taşı, vatandaşların sıkça düşmesine neden oluyor. Vatandaşların iddiasına göre, her hafta neredeyse bir kişi bu taşa takılarak düşüyor.

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Bandırma Günaydın Mahallesi sakinleri, özellikle kamyonetlerin sürekli park ettiği alanda taşın görünmez hale geldiğini ve bu nedenle sık sık düşme vakalarının yaşandığını ifade etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, son haftalarda orta yaş grubundaki iki vatandaşın bu taşa takılarak yere düştüğü anlar yer aldı. Düşen kişilerden birinin burnundan yaralandığı bildirildi.

Vatandaşlar, diğer düşen kişinin ise kimsesinin olmadığını ve yalnız başına toparlanıp olay yerinden ayrıldığını belirtirken, "Yeter artık, her hafta biri düşüyor. Bu kaldırım taşının daha belirgin hale getirilmesini ya da tamamen kaldırılmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

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#Balıkesir#Bandırma#Kaldırım

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