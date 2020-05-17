Bandırma Vapuru’nun kaptanına vefa...

İstiklal Savaşı’nın fitilini ateşleyen Atatürk’ün Samsun’a gidişinde önem rol oynayan bu vapurun kaptanı İsmail Hakkı Durusu, İstanbul Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Töreni düzenleyen Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “İsmail Hakkı Durusu üç gün, Karadeniz’in sert dalgalarıyla mücadele ederek kıymetli yolcularını 19 Mayıs’da Samsun’a ulaştırmayı başarmıştı. 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün. Nitekim bugünü çok önemseyen Atatürk, doğum günü olarak kendine 19 Mayıs’ı seçmiştir. Biz de Kurtuluş Savaşı tarihine geçen kahraman kaptanımızı anmak, bir kez daha minnet duygularımızı ve dualarımızı mezarı başında sunmak istedik” dedi. Dedetaş ve Şehir Hatları AŞ kaptanları Çetin Korkmaz ve Bilal Rıfat Tiren ile baş makinist Ramazan Marangoz mezara çiçek bıraktıktan sonra dua okudu.