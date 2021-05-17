Bandırma Vapuru’nda 19 Mayıs turu

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru'nun birebir replikasının 2001 yılında yapıldığı hatırlatıldı. Replikanın 18 Mayıs 2003’te müze olarak hizmete girdiği belirtilen açıklamada, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Bandırma Vapuru'nun artık sanal olarak da gezilebileceği vurgulandı.

Sabancı Vakfı tarafından sanal ortama taşınan Bandırma Vapuru Müzesi'nin ‘www.samsun.bel.tr’ adresi ve ‘www.sabancivakfi.org’ adreslerinden 19 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren gezilebileceği aktarılan açıklamada şöyle denildi:

NELER GÖRÜLEBİLECEK?

“Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Bandırma Vapuru Sanal Müzesi’ni tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyduklarını belirterek “Bandırma Vapuru bundan 102 yıl önce İstanbul’dan Samsun’a getirdiği misafirleri ile bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda önemi büyüktür. Bu proje dolayısı ile Güneşin Doğduğu Şehri sanal ortam kanalıyla tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyuyoruz” denildi.

KIYAFETLERİ KİTAPLARI VASİYETİ

SANAL olarak gezilebilecek Bandırma Vapuru Sanal Müzesi’nde Atatürk’e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabanca, Dolmabahçe Sarayı’nda ve Savarona Yatı’nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikalarının da yer aldığı aktarıldı. Açıklamada Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun’da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk’ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayının Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, Ulu Önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örneklerin de bulunduğu belirtildi.

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