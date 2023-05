Bandırma Vapuru’na 4 ayda 45 bin ziyaretçi

Haberin Devamı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan Bandırma Gemi Müze, büyük ilgi görüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı son günlerde arttı. 2001'de yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da müze olarak hizmete giren Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müzeyi 2023'ün ilk 4.5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti. Son 5 yılda ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 660 bine ulaştı.



YURDUN HER YANINDAN...



Müzenin Sorumlusu Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak, "Burası Samsun'un en fazla ziyaret çeken noktalarından birisi. Yalnızca Samsun halkı değil, Türkiye'nin her yerinden binlerce, milyonlarca insanımız müzemizi ziyaret ediyor. Burası Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı nokta. Bu manası bakımından, tarihi misyonu bakımından Türkiye'nin en önemli müzelerinden biridir. Ziyaretçilerimiz geldiklerinde o anı hissediyorlar. Ziyaretçilerimizin duygulandıklarına, milli hislerinin kabardığına şahit oluyoruz" bilgilerini verdi.



SANAL DA GEZİLİYOR



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Bandırma Vapuru'nun bundan 104 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda önemi büyüktür. İstiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun'u ziyaret eden herkesin ilk uğradığı yerlerin başında Bandırma Gemi Müze gelmektedir. Burayı ziyaret eden genç yaşlı her yaş grubundan vatandaşlarımız, 'Milli Mücadele' ruhunu hissedip, Türkiye'nin kuruluşuna giden süreci, sergilenen eserleri görerek adeta yaşayabilecekler" dedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Vakfı işbirliğiyle yapılan çalışmayla Bandırma Gemi Müze, sanal olarak da gezilebiliyor. www.samsun.bel.tr ve www.sabancivakfi.org adreslerinden Bandırma Gemi Müze sanal olarak ziyaret edilebiliyor.

Haberin Devamı

35 BİN METREKARE



35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde; seramik rölyefler, şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 adet bronz rölyef ve Milli Kurtuluş Anıtı yer alıyor.