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Bandırma Vapuru Kurtuluş Yolu’nda

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#Mustafa Kemal Atatürk#Bandırma#Bandırma Vapuru
Bandırma Vapuru Kurtuluş Yolu’nda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi, Canik ilçesinden karayoluyla İlkadım ilçesindeki İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na götürüldü.

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240 tonluk Bandırma Müze Gemisi, geniş güvenlik önlemleri alınarak yaklaşık 3.5 kilometre taşındı. Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği taşıma sürecinde 72 tekerlekli bağımsız süspansiyon aks sistemi kullanıldı. Dün sabah saat 06.30'da başlatılan süreç, yaklaşık 4 saat sürdü. Bandırma Gemi Müzesi’nin, Büyükşehir Belediyesi'nin en ağır tonajlı kara transferi olduğu bildirildi.

1919 SABAHINDAKİ NOKTAYA GELDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Çamaş: “Bandırma Vapuru’nun replikası, 1999 yılında yapıldı. Yaklaşık 26 yıldan beri de Doğu Bahçeleri alanındaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan burada yaklaşık 91 metrekarelik bir alanı hem İstiklal Meydanı hem de Milli Mücadele Açık Hava Müzesi olarak yeniden düzenleme kararı aldı. Biz de Bandırma gemisini karadan bir yolculukla o günkü 1919 sabahındaki noktaya taşıdık. Bu proje, bu tarihe saygı. 1 milyon ziyaretçisi olan kısıtlı alandaki Bandırma Vapuru önümüzdeki yıldan itibaren 2-3 milyon ziyaretçiye ulaşacak. Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ile birlikte 2027 yılının ilkbaharında ümit ediyorum inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir programla açılışını yaparız.”

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#Mustafa Kemal Atatürk#Bandırma#Bandırma Vapuru

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