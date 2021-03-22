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Haber Giriş: 22.03.2021 - 00:52 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Balıkesir'de hissedildi

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Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Balıkesir'de hissedildi

Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi, Erdek açıklarında saat 00:33'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11.1 km olarak açıklandı.

Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizinde 3.7 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Balıkesirde hissedildi

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