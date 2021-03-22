Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Balıkesir'de hissedildi
Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi, Erdek açıklarında saat 00:33'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11.1 km olarak açıklandı.
Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara