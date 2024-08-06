Bana yüzünü göster sana adını söyleyeyim

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Geçen günlerde “İsimler yüz görünümünü şekillendirebilir mi?” başlıklı araştırma makalesi yayımlandı. İsrail’deki Reichman Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya 312 yetişkin ve 244 çocuk katıldı. Katılımcılar 36 yetişkin ve 36 çocuğun isimlerini yüzleriyle eşleştirdi. Bunu yaparken yüzleri tek tek görüp altlarında yer alan 4 isim seçeneğinden birini işaretlediler. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı yetişkinleri gerçek isimleriyle doğru bir şekilde eşleştirdi. Ancak tüm katılımcılar, çocukların isimlerini ancak yüzde 23 oranında doğru bildi. Bu durum yetişkinlerin yüzlerinin isimlerine benzediğini ancak çocuklarınınkinin benzemediğini gösterdi. Yapay zekâ kullanılarak yapılan çalışmadaysa 607 yetişkin 557 çocuk olmak üzere toplam bin 164 yüz kullanıldı. Yapay zekâ, yetişkinlerin isimlerini yüzde 60 oranında doğru eşleştirdi. Araştırmacılar bu durumun, yıllar geçtikçe insanların isimleriyle ilişkili özellikleri ve beklentileri içselleştirmelerine bağladı.

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‘İNANIŞLARI DOĞRULUYOR’

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın, şunları söyledi:

“Bu durumun yetişkinlikte simanın kişinin karakteristik özelliklerini daha iyi yansıtmasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden katılımcılar, çocukların fotoğraflarına bakarak isim tahmin etmede daha başarısız olmuş olabilir. İsimlerimiz genellikle kültürümüzü, entelektüellik seviyemizi, dini ve milli değerlerimizi ve hatta sosyoekonomik düzeyimizi temsil ediyor. İsimler, insanlarda bir algı da oluşturuyor. Bu çalışma, kültürel söylemlerdeki inanışları doğrulayan bir araştırma gibi.”

‘KESİN KANIT YOK’

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Başal ise “Bazı araştırmalar, gerçekten de insanların isimlerinin, yüz ifadeleri ve genel görünümleri üzerinde belli belirsiz de olsa bir etkiye sahip olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu durumun tam olarak nasıl işlediği konusunda henüz kesin bir kanıt yok” ifadelerini kullandı.

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‘FATMA’ VE ‘MEHMET’ BİRİNCİ SIRADA

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de en çok kullanılan kadın ismi 1 milyon 177 bin 80 kişiyle ‘Fatma’ oldu. Erkeklerdeyse 1 milyon 298 bin 846 kişiyle ‘Mehmet’ ismi birinci sırada yer alıyor. Kadınlarda Fatma ismini, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep takip ediyor. Erkeklerdeyse Mehmet’ten sonra Mustafa, Ahmet, Ali ve Hüseyin geliyor.