'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olan kurye Cihan'dan bir skandal daha!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde koronavirüs denetimleri sırasında maskesiz yakalanan ve polisleri tehdit ettiği için yargılanan Cihan Aksu, bir rezalete daha karıştı.

Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, dün akşam saat 20.30 sıralarında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan ve yine maskesiz olan Cihan Aksu'ya işlem yapmak istedi.

Bekçi T.A.'ya "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldıran Aksu, gözaltına alındı.

Kurye olduğu öğrenilen Cihan Aksu, geçen eylül ayında koronavirüs denetimleri sırasında polislere maskesiz yakalanmıştı. Hakkında işlem yapmak isteyen polisleri "Bana teşkilatın numarasını verin" diyerek tehdit eden Aksu hakkında beş yıl beş aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.