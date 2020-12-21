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DHA/ hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.12.2020 - 01:38 | Son Güncelleme:

'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olan kurye Cihan'dan bir skandal daha!

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'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olan kurye Cihan'dan bir skandal daha!
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İstanbul Tuzla'da polise yönelik "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan Cihan Aksu, bu sefer de bekçilere tehdit savurdu. "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyen Aksu, tekrar gözaltına alındı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde koronavirüs denetimleri sırasında maskesiz yakalanan ve polisleri tehdit ettiği için  yargılanan Cihan Aksu, bir rezalete daha karıştı.

Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, dün akşam saat 20.30 sıralarında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan ve yine maskesiz olan Cihan Aksu'ya işlem yapmak istedi. 

Bekçi T.A.'ya "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldıran Aksu, gözaltına alındı.

Kurye olduğu öğrenilen Cihan Aksu, geçen eylül ayında koronavirüs denetimleri sırasında polislere maskesiz yakalanmıştı. Hakkında işlem yapmak isteyen polisleri "Bana teşkilatın numarasını verin" diyerek tehdit eden Aksu hakkında beş yıl beş aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Bana teşkilatın numarasını verin sözleriyle gündem olan kurye Cihandan bir skandal daha

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