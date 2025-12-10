'Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım' diyen alkollü sürücü gözaltına alındı

Haberin Devamı

Olay, saat 06.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Murat Caddesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphe üzerine 16 R 1982 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Cadde ve sokaklarda süren yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından araç durdurularak sürücü yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

"BANA YAKLAŞMAYIN HERKESİ ARARIM"

Gözaltına alınan sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Beni çekemezsiniz” diyerek üzerlerine yürüdü. Polis ekiplerine de “Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım” diyerek direndi. Ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.