×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım' diyen alkollü sürücü gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Alkollü Sürücü#Polis Kovalamacası
Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım diyen alkollü sürücü gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 08:30

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Polis direnip, “Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım” diyen sürücü gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 06.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Murat Caddesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphe üzerine 16 R 1982 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Cadde ve sokaklarda süren yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından araç durdurularak sürücü yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

"BANA YAKLAŞMAYIN HERKESİ ARARIM"

Gözaltına alınan sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Beni çekemezsiniz” diyerek üzerlerine yürüdü. Polis ekiplerine de “Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım” diyerek direndi. Ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Gözden KaçmasınGrand Kartal Otel davasında gerekçeli karar açıklandı... Kaçak kral dairesi faciayı getirdiGrand Kartal Otel davasında gerekçeli karar açıklandı... Kaçak kral dairesi faciayı getirdiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGüllünün ölümünde yeni gelişme Kızı Tuğyan Gülter ve 2 kişi gözaltına alındıGüllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızı Tuğyan Gülter ve 2 kişi gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Alkollü Sürücü#Polis Kovalamacası

BAKMADAN GEÇME!