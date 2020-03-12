Bamya nasıl temizlenir? Bamya nasıl pişirilir

Bamya yaz sebzelerinden biridir. Başta çocuklar olmak üzere pek çok kişi tarafından sevilmese de oldukça faydalıdır. Zeytinyağlı ya da kıymalı da pişirilebilen bamya türlülerde de sıkça yer alan bir lezzettir.

Bamya Nasıl Temizlenir?

Bamya temizleme işlemi için öncelikle bamya yıkanır ve fazla suyu süzülür. Ardından tepesi bıçakla koni biçiminde kesilir. Bamya ayıklanırken tepesinin sert yeri tamamen kesilmemelidir. Bu bamyayı salyalandıracaktır. Bamyayı temizlemek için faklı teknikerde kullanılabilmektedir özellikle bamya ayıklamak için üretilen kalemtıraş benzeri aletlerde piyasada mevcuttur.

Bamya lif açısından oldukça faydalı olan bir besindir. Bamya ayıklama esnasında hem salyalanmaması hem de dikenlerinin yumuşaması için limonlu suda bekletilmelidir. Peki, bamya yemeği nasıl pişer?

Bamya Nasıl Pişirilir?

Malzemeler

- Yarım kg yeşil bamya

- 2 domates

- 1 kuru soğan

- Sıvı yağ

- Yarım limon

- Pul biber, karabiber

- Tuz

- Sıcak su



Bamya yemeğini pişirmek için öncelikle bamyalar yukarıda tarif edilen şekilde ayıklanmalıdır. Ardından kuru soğan yemeklik doğranmalı ve göz kararı sıvı yağ ile kavrulmalıdır. Domatesler de soyulup küp şeklinde doğranır ve bu tencereye eklenerek kavrulmalıdır. Ardından yıkanıp ayıklanan bamyalarda eklenmeli ve tencerede biraz kavrulmalıdır.

Yarım limon suyu da tencereye eklenip peşinden 1 litre sıcak su tencereye eklenmelidir. Tuzunu ve baharatlarını da ekledikten sonra tencereyi kapatıp ve karıştırmadan pişmeye bırakmalısınız. Arada kontrol ederek piştikten sonra altını kapatın ve soğuduktan sonra servis edin.



Bamya Pişirmek İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

Bamya ayıklanırken yıkayıp suyunu süzmeli ya da suda bekletecekseniz bekleteceğiniz suya limon sıkmalısınız böylece bamyalarınız kararmayacak ve tabakta oldukça diri görünecektir. Bamya yemeğini zeytinyağlı yapabileceğiniz gibi bu tarife et ve salça ekleyerek etli bamya yemeği de yapabilirsiniz. Bamya çabuk pişer bu sebeple altını çok açmadan, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirmelisiniz.