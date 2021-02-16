Balyoz’un son sanığı beraat etti

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yapılan yargılamada, Balyoz kumpası mağduru 236 sanık beraat etmişti. Yeniden yargılama sırasında ifadesi alınamayan Kurmay Albay Ali Göznek’in dosyası ise ayrıldı. Göznek davanın tek sanığı olarak kaldı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Göznek’in avukatı Kemal Nevzat Güleşen katıldı.

YARGILAYANLAR GERÇEK HÂKİM DEĞİLDİ

Duruşmada dava savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcının beraat istediği mütalaada, Ali Göznek’in “Benim hakkımda yargılamayı yapan kişiler ve iddianame düzenleyen savcı, gerçek hâkim ve savcılar değildi” sözlerine de yer verildi. Mütalaada, suça konu edilen dijital verilerin son kayıt etme tarihinin 2003 görünmesine rağmen, bilirkişi raporlarına göre 2009 yılına ait birçok unsur bulunduğu da belirtildi.

ŞÜPHEDEN UZAK BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediğine kanaat getirdi. Mahkeme, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesinden hareketle, sanık Ali Göznek’in beraatine karar verdi.

7 DOSYA YARGITAY’DA

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın, beraat kararının ardından sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ın, beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu. Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası halen Yargıtay’da bekliyor.