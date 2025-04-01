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Balyozla duvarı kırdı, 650 bin lira değerinde eşya çaldı

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#Hırsızlık#Balyoz#Adana
Balyozla duvarı kırdı, 650 bin lira değerinde eşya çaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 10:18

Adana'da yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü. (37), duvarını balyozla kırıp, açtığı delikten enstrüman dükkanına girerek, 650 bin lira değerindeki 82 ses ve görüntü sistemi cihazı ile dizüstü bilgisayarı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Olay, 3 Mart'ta saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki Ömer D.'nin müzik enstrümanı satışı yapılan dükkanında meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü., duvarını balyozla kırdığı iş yerine girdi. Bir süre içeride keşif yapan şüpheli, piyasa değeri 650 bin lira olan dizüstü bilgisayar, 82 ses ve görüntü sistemi cihazını çalıp, çuvala doldurdu. Duvarda açtığı delikten geçen Ahmet Ü., sokakta kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binip, olay yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Balyozla duvarı kırdı, 650 bin lira değerinde eşya çaldı

DAHA ÖNCE DE HİNT HOROZU ÇALMIŞ

İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ömer D.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Şüphelinin 7 Şubat'ta da Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 Hint horozu çaldığı belirlendi. Ekipler, Ahmet Ü.'yü evine yapılan baskında yakaladı. Aramada Ahmet Ü.'nün çaldığı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca Ahmet Ü.'nün 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan arandığı belirtildi.

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TUTUKLANDI, SUÇ ORTAĞI ARANIYOR

Emniyete götürülen Ahmet Ü., sorgusunda, "O sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.

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#Hırsızlık#Balyoz#Adana

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