Balyoz mağduru komutana yeni görev: Sınır ötesi operasyonlar ona emanet

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. 1. Ordu Komutanı, 2. Ordu Komutanı ve Ege Ordu Komutanı’nda değişikliğe gidildi.

EGE ORDUSU’NA ORGENERAL ÖZSERT

- Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert Ege Ordu Komutanı olarak atanırken, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ise Orgeneral Özsert’in yerine Genelkurmay 2’nci Başkanı olarak görevlendirildi.

- Sınır ötesi operasyonlardan sorumlu olan ve geçen hafta orgeneralliğe terfi ettirilen Metin Tokel, İstanbul 1. Ordu Komutanlığı’nın başına getirildi.

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2. ORDU’YA ORGENERAL ERGÜN

- Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki sınır ötesi operasyonların sorumluluğu ise FETÖ’nün kumpas davalarından Balyoz’da yargılanarak beraat eden Levent Ergün’e verildi. Levent Ergün FETÖ kumpasıyla 2011’de tutuklanmış, 2014’te beraat etmişti. Tokel’in yerine getirilerek 2. Ordu Komutanı olan 58 yaşındaki Ergün geçen haftaki YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilmiş ve TSK’daki en genç orgeneral olmuştu.

İSTİHBARATTA DEĞİŞİKLİK

- Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Günaydın, Hava Lojistik Komutanlığı’na atandı. Hava Harp Enstitüsü Müdürü Korgeneral Yaşar Kadıoğlu ise Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na getirildi.

- Kararnameyle, KKTC’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanı da değişti. Kara Harp Enstitüsü Müdürü İlker Görgülü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı oldu. Bu görevdeki Tümgeneral Osman Aytaç merkeze çekilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı oldu.

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DALAMAN’A ANA JET ÜSSÜ

- Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Muğla’nın Dalaman ilçesinde 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı kuruldu. Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Yer Emniyet Değerlendirme ve Denetleme Daire Başkanlığı’nda görev yapan Tuğgeneral Yusuf Karuk, Muğla’nın Dalaman ilçesinde kurulan 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’na atandı.