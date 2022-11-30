Baltalı zorbanın savunması

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İstanbul Bayrampaşa’da Suriyeli Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa, Naim Akgün’ün (93) sahibi olduğu dairede kiracı olarak oturuyordu. Naim Akgün, 11 Ocak 2022’de kira borcunu ödemeyen Hasan ve Kabaa’nın oturduğu eve giderek baltayla kapıyı kırıp içeri girdi. Akgün hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Akgün hakkında “Silahla konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘TADİLAT YAPMAYA GİTMİŞTİM’

İstanbul 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada savunma yapan Naim Akgün, “Apartman bana ait. O daireyi 2 kişiye kiraya vermiştim, 20 kişi oldular. Bu insanlar kirayı ödemiyorlardı. Olay tarihinde onların yanındaki dairedeki kiracı çıkmıştı. Evi berbat halde bıraktığı için evin tadilatını yapmaya gitmiştim. Elimde balta bu yüzden vardı. Kiracıların kapısına zarar vermedim. Kapılar 15 bin TL değerinde, kendi malıma niye zarar vereyim?” dedi. Olaya ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.